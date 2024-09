Getrennt schlafen? Warum Frauen tiefer alleine schlafen

Wieviele Paare schlafen in getrennten Betten?

Laut einer Umfrage von ElitePartner aus dem Jahr 2023 gaben von etwa 4.300 Befragten 10,8 % an, überwiegend in getrennten Zimmern zu schlafen.

Frauen schlafen tendenziell schlechter neben ihrem Partner

Laut Dr. Martin Schlott, Schlafcoach und Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in der Stadtklinik Bad Tölz, durchleben wir im Laufe der Nacht unterschiedliche Schlafphasen, in denen wir teils tiefer, teils leichter schlafen. Gerade in leichteren Schlafphasen werden wir schneller von auditiven Reizen, also Geräuschen geweckt. Und meist sind es die Frauen, die sich vom nächtlichen Schnarchen des Partners gestört fühlen, so Dr. Schlott.