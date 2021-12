Rotweinkuchen Rezept für saftigen, schnellen Rotweinkuchen

Rotweinkuchen - Zutaten

Welcher Rotwein eignet sich für den Rotweinkuchen?

Grundsätzlich gilt: Der Rotwein der Ihnen schmeckt, passt auch in den Rotweinkuchen. Merlot, Pinot Noir, Dornfelder oder Cabernet Sauvignon geben ein eher würziges Aroma und eine tiefrote Farbe ab. Leichte Weine, wie zum Beispiel ein Trollinger oder ein Lemberger sind auch etwas leichter im Geschmack und der Rotweinkuchen wird nicht ganz so dunkelrot. Wie bei so vielen Dingen ist das absolute Geschmackssache.