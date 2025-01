Rezepte mit Suppenhuhn-Fleisch Köstliche Ideen für die Resteverwertung nach der Hühnersuppe

Rezept mit Suppenhuhnfleisch: Hühnerfrikasse

Zweites Rezept für Suppenhuhn-Fleisch: Döner selber machen

Das Suppenhuhnfleisch zupfen oder schneiden und mit dem Gyrosgewürz und ein paar Tropfen Öl vermischen. Das so marinierte Hühnerfleisch zugedeckt einen Abend oder besser einen ganzen Tag im Kühlschrank ziehen lassen. Dann das Suppenhuhn-Fleisch in einer beschichteten Pfanne heiß anbraten. Am besten in kleinen Portionen schön kross anbraten. Die Pitabrote kurz toasten währenddessen Salat, Tomaten und Zwiebeln für den Belag waschen und schneiden. Die Pitabrote mit dem Hühnerfleisch und den restlichen gewünschten Zutaten belegen.