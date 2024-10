Reißverschlussverfahren Ja, Sie müssen andere Pkw einfädeln lassen – aber nur an einer ganz bestimmten Stelle

So funktioniert das Reißverschlussverfahren reibungslos

Reißverschlussverfahren: So funktioniert das Reißverschlussverfahren reibungslos

Man kennt die Situation: Eine Fahrbahnverengung ist angekündigt, zum Beispiel vor einer Autobahnbaustelle, und der rechte Fahrstreifen wird in wenigen 100 Metern gesperrt. Einige Autofahrer überholen einen auf der betroffenen Spur und fädeln ganz vorne ein. Viele ärgern sich über solches Verhalten sehr – aber völlig zu Unrecht: Die Vorne-Einscherer machen in diesem Fall alles richtig und sind eben keine unverschämten Drängler.

Reißverschlussverfahren

Ganz genau dieses Vorgehen bei einer Fahrbahnverengung ist nämlich von der Straßenverkehrsordnung (StVO) vorgeschrieben und zwar in Paragraph 7 Absatz 4: "Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder endet ein Fahrstreifen, ist den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass sich diese Fahrzeuge unmittelbar vor Beginn der Verengung jeweils im Wechsel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können (Reißverschlussverfahren)."