Realschule sucht Schulleiter Ungewöhnliche Direktorensuche mit Hilfe von Youtube

In Mittelfranken suchen die Schüler der Edith-Stein-Realschule in Schillingsfürst mit Hilfe von Youtube nach einem neuen Schulleiter bzw. einer neuen Schulleiterin. Wir unterstützen diesen sympathischen Einsatz und zeigen Ihnen das Video.

(Symbolbild)

Selten sieht man so eine Stellenausschreibung. Die Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Realschule in Schillingfürst in Mittelfranken suchen in einem Video nach einem neuen Schulleiter bzw. einer neuen Schulleiterin. Auf dem Youtube-Kanal des Erzbistums Bamberg wurde der Clip veröffentlicht und erfreut sich jetzt schon großer Beliebtheit.

Wer würde nicht gern Direktor einer Schule werden, in der die Schüler selbst einen Aufruf starten und auf besonders sympathische Weise nach einer neuen Leitung suchen. Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, zeigen wir Ihnen an dieser Stelle das Video der Edith-Stein-Realschule. Vielleicht sind Sie ja selbst Schulleiter und können Ihr Herz für das mittelfränkische Schillingsfürst erwärmen.