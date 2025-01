Quishing Wie erkenne ich betrügerische QR-Codes

Im Alltag sind QR-Codes mittlerweile überall zu finden – von Werbeplakaten bis hin zu Produkten und sogar in Zeitschriften. Sie sind praktisch und bieten schnellen Zugang zu Informationen oder Diensten, wie zum Beispiel an Parkautomaten, Allergiehinweise von Speisekarten oder Tickets. Oftmals bietet der Inhalt hinter dem Code auch mehr Raum – Visitenkarten oder Lebensmittelverpackungen sind ja häufig im Platz begrenzt. Doch leider nutzen auch Betrüger diese Technologie, um an Ihre persönlichen Daten zu gelangen, das nennt sich Quishing.