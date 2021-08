Pfifferlinge waschen Soll man Reherl waschen oder lieber nicht?

Pfifferlinge putzen mit Mehl

In eine Schüssel mit Wasser kommen zwei bis drei Esslöffel Mehl. Und da schmeisst man die Pfifferlinge rein. Rubbelt sie darin schnell durch und nimmt sie gleich wieder raus. Durch das Mehl im Wasser reibt es an den Pilzen, wodurch der Dreck sich besser abschrubbeln lässt und gleichzeitig ist das Wasser ein bisschen gebundener, so der Sternekoch.