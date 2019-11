Pet Shop Boys Die Pet Shop Boys kommen 2020 nach Bayern

Die Pet Shop Boys kommen nach Bayern! Das Beste: Bei ihrer "Dreamworld - The Greatest Hits Live"-Tour werden sie erstmals eine Best-of-Setlist präsentieren. Was will man eigentlich mehr? Jetzt Tickets sichern!

"West End Girls", "It's A Sinn" oder "Always On my Mind", sind nur drei Smashhits der Pet Shop Boys. Wobei "West End Girls" ihre erste Single und damit ihr Durchbruch war. Seit über 30 Jahren steht das Duo auf den internationalen Bühnen und 2020 kommen Neil Tennant und Chris Lowe mit ihrer "Dreamworld - The Greatest Hits Live"-Tour nach München.

Im Januar erscheint das 14. Studioalbum der Pet Shop Boys. "Hotspot" ist in Los Angeles und Berlin entstanden, deshalb startet die Europa-Tournee der Hitgaranten auch in Berlin. Eine Tour, die ganz besonders ist, denn erstmals präsentieren Tennant und Lowe auf einer Tour eine Best-Of-Setlist. Besser kann es doch gar nicht laufen.

Wir freuen uns auf die Chance, die Pet Shop Boys in München live zu erleben zu dürfen.