Richard Marx Mit seiner "Solo Acoustic Tour" kommt er 2020 nach Bayern

Richard Marx kommt nach München

Aufgewachsen in einer Musikerfamilie startete Richard Marx in den 80ern dann auch durch. Erst als Solokünstler, dann als Songschreiber und Produzent. Seine größten Erfolge feierte Richard Marx mit Hits wie "Right Here Waiting" und "Satisfied". Im April 2019, anlässlich des 30. Jahrestages eines seiner erfolgreichsten Alben "Repeat Offender", hat Richard Marx "Repeat Offender Revisited" veröffentlicht – eine Kollektion mit neu aufgenommenem Studio, Live- und akustische Versionen von Songs aus dem Originalalbum. Ein regelrechtes Schmankerl für die Ohren.

Richard Marx - Neues Album 2019

Im Herbst 2019 wird das neueste Album von Richard Marx erscheinen. Einen Vorgeschmack konnte man schon im Sommer 2019 erhaschen. Der erste Song aus seinem neuen Studioalbum heißt "Another One Down". Der Track wird nur einer von vielen sein, die Marx auf der "Solo Acoustic Tour" 2020 live performen wird. Unter anderem wird Richard Marx auch in Bayern Station machen.

Wir freuen uns auf die Chance, Richard Marx live zu erleben - und besonders auf sein Konzert in München.