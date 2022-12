Bärentatzen Rezept für die Lieblingsplätzchen von Marcus Fahn

Wir werden Bärentatzen gemacht?

Für den Teig das Eiweiß mit dem Zucker steif schlagen. Die übrigen Zutaten untermischen - wer den Geschmack von Kardamom mag, kann auch noch dieses Gewürz darunterheben - oder etwas Nelkenpulver. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe der Eiweiße an, eventuell müssen mehr gemahlene Nüsse hinzugefügt werden, bis der Teig relativ fest, dabei aber immer noch feucht ist. Den Teig dann am besten über Nacht zugedeckt in den Kühlschrank geben, so lässt sich die Masse am nächsten Tag besser formen.