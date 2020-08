Online trainieren Warum Online-Fitnessstudios mehr bringen als Training mit YouTube-Videos

Weil wegen der Corona-Pandemie viele Fitnessstudios geschlossen waren, haben viele Menschen zu Hause vor dem Laptop oder Fernseher online trainiert. Manche in Online-Kursen des eigenen Fitnessstudios oder bei Online-Fitnessstudios und andere trainierten nach kostenlosen YouTube-Videos. Die Mitgliedschaft bei einem günstigen Online-Fitnessstudio ist ab 15 Euro pro Monat zu haben.

Für den Besuch eines Online-Fitnessstudios spricht vor allem die Betreuung - auch, wenn die Stiftung Warentest in diesem Bereich bei manchen Anbietern noch Luft nach oben sieht.

Obwohl zu Hause trainiert wird und man sich den Weg in ein Fitnessstudio spart, kann man sich meist persönlich an die Trainer der Studios wenden - zum Teil sogar per Chat. Dort können zum Beispiel Fragen zum Übungsablauf gestellt werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit für die Heim-Sportler in Online-Fitnessstudios, die eigenen Fortschritte zu kontrollieren. Die Dokumentation der eigenen Fortschritte entscheidet oft über die Motivation dranzubleiben. Die guten Online-Fitnessstudios beraten auch im Bereich gesunde Ernährung mit Rezepten und Ernährungsplänen.

Trainieren im Online-Fitnessstudio - diese Anbieter sind "gut"

Die Verbraucherschützer von Stiftung Warentest fanden in ihrem aktuellen Test sehr große Qualitätsunterschiede bei den Angeboten der Online-Fitnessanbieter.

"Die beiden besten Online-Fitnesstudios Gymondo und Fitnessraum schneiden 'gut' ab, wobei Gymondo am besten individuell auf Kunden und Kundinnen eingeht. Bei den anderen hakt es zum Beispiel bei der Beratung oder auch bei den Kursinhalten." Claudia Till, Stiftung Warentest

So hat die Stiftung Warentest Online-Fitnessstudios getestet

So wurden die Onlinessstudios von den Warentestern untersucht und bewertet:

"Vier Sportwissenschaftler untersuchten vor allem, ob Kurse sinnvoll aufgebaut sind, individuelle Trainingspläne erstellt und Mitglieder betreut werden. Wir checkten das Kleingedruckte und beurteilten, wie leicht und sicher Website und Apps zu bedienen sind. Zudem bewerteten wir Infos zur richtigen Ernährung." Stiftung Warentest

Zusätzlich probierten auch neun Laientester die Kurse aus. Auch drei YouTube-Fitnesskanäle wurden mitgetestet.

Online trainieren bei YouTube - welche Kanäle sind empfehlenswert

Zwei der YouTube-Fitnesskanäle bekamen ein "Befriedigend" von Stiftung Warentest: Der Kanal der Gymnastiklehrerin Gabi Fastner aus Bad Tölz sowie der Kanal "Happy and Fit Fitness". Für wen eignet sich diese Art des Trainings? Dazu sagt Claudia Till von der Stiftung Warentest: "Wer wenig Wert auf Hilfestellung und Betreuung legt, für den sind die durchaus empfehlenswert. Das kann man mal ausprobieren."

Motiviert online trainieren - diese Tipps helfen

Motiviert bleibt, wer sich für den Sport umzieht, feste Trainingszeiten angewöhnt und sich konkrete, aber auch realistische Ziele setzt. Ziele können eine Gewichtsabnahme oder eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen von Übungen sein. Die Wiederholungen der Übungen in einem Trainingsplan zu dokumentieren, hilft - denn man sieht die eigenen Fortschritte Schwarz auf Weiß.