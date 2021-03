Neues Energielabel Was bringt das neue EU-Energielabel A bis G?

Was bedeutet das Energielabel?

Für welche Geräte gibt es Energielabel?

EU-Energielabel 2021

Energieeffizienz B?

Stephan Mitterer, Fachberater bei Elektro-Enzinger in Neuötting in Oberbayern, wird da einiges zu erklären haben, wenn seine Kunden plötzlich nur noch maximal ein B, C oder sogar nur ein D auf der neuen Kühl-/Gefrierkombi finden:

Energielabel: Was ist neu?

Die Zyklen, also wie oft nutze ich meine Geschirrspül- oder Waschmaschine, sind angeglichen worden und stehen als Jahresverbrauch auf dem Label. Lagen den Gesamt-Kilowattstunden vorher so krumme Werte wie 270 oder 220 Programmdurchläufe zugrunde, sind es jetzt einheitlich 100 Ladungen pro Jahr. Macht es einfacher, findet Verkäufer Stephan Mitterer: "Das soll dem Kunden helfen, dass er besser überschlagen kann, wenn er mehr oder weniger wäscht, was ein Gerät dann ungefähr verbrauchen wird." Auch beim Wasserverbrauch wird’s übersichtlicher. War bislang der Jahresverbrauch bei 220 Waschladungen angegeben, weiß der Kunde jetzt gleich, was die Waschmaschine pro Waschgang verbraucht.