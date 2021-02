Nacktmull Was ist überhaupt ein Nacktmull?

Wo leben Nacktmulle?

Aber von vorne. Nacktmulle sind in erster Linie Nagetiere. Sie werden mausgroß und leben in unterirdischen Höhlen. Ihr lateinischer Name ist Heterocephalus glaber, sie leben in den Halbwüsten Ostafrikas und sind fast taub und blind.

Dafür altern sie außergewöhnlich langsam - sie können bis zu 30 Jahre alt werden. Sie spüren kaum Schmerzen und ihre ganz besondere Körperabwehr schützt sie vor Krebs.

Und da es in den unterirdischen Gängen ihrer Kolonien häufig zu Sauerstoffmangel kommen kann, haben die Nacktmulle sich evolutionär angepasst und ihr Gehirn kann auch noch einen halbstündigen Sauerstoffentzug überstehen.