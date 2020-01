Springschwanz Plötzlich bläuliche Miniwürmer im Garten - was ist das?

Wenn im Garten oder Haus plötzlich komische, bläuliche Tiere in Scharen auftauchen, könnte es sich um den Springschwanz, auch Gletscherfloh genannt, handeln. Woher diese Tiere kommen, erfahren Sie hier.

Über Nacht sind in einem Garten bei Mühldorf am Inn mysteriöse Wesen aufgetaucht. Was zunächst wie bläulicher Staub aussah, war bei nährerem Hinsehen eine Schar winziger Lebewesen. Sie heißen Gletscherflöhe oder auch Springschwänze.

BAYERN 1 Hörerin Marina staunte nicht schlecht, als sie vor einigen Tagen ihren Garten betrat. Auf dem Weg und auch auf der Wiese hatten sich bläulich schimmernde Flecken gebildet. Beim näherem Hinschauen, stellte Marina fest, dass sich die Flecken bewegen. Überrascht von diesen seltsamen Lebewesen, wendete sich Marina an BAYERN 1.

Experte Prof. Gerhard Haszprunar, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München, konnte die Tierchen schließlich identifizieren: Es handelt sich um seltene Gletscherflöhe. Sie gehören zur Ordnung der Springschwänze und kommen vor allem auf Schneeflächen, in den Alpen und besonders auf Gletschern vor. Bei Temperaturen über 12 Grad verenden die Tiere, die Floh-Flecken in Marinas Garten verschwinden also bei steigenden Tagestemperaturen.

Wie die seltenen Tierchen aussehen, können Sie hier im Video anschauen.