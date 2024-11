Nachrichten aus dem Mittelalter Neues vom Mann mit der Glocke

Ausschellen – Nachrichten wie früher

In Zeiten von Internet, Social Media und WhatsApp klingt die Praxis des Nachrichtenüberbringers reichlich verstaubt. Daniel aus Unterfranken geht regelmäßig an große Dorfkreuzungen, läutet seine große Eisenglocke und verkündet die neuesten Nachrichten. Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner mögen es aber sehr, auf diese Weise von den Dorfnachrichten zu erfahren. Ob Neuigkeiten vom Verein, anstehende Veranstaltungen oder Gemeinderatssitzungen – die Nachrichten werden von Daniel persönlich überbracht. Meistens am Samstag, ab 13.00 Uhr, verliest er Dinge wie Einladungen oder Neuigkeiten zu Schafkopfturnieren. Die Stelle hat er von seinem Vorgänger im Männergesangsverein geerbt, die Tradition besteht also schon sehr lange.