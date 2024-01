Muskatnuss Was ist besser - Pulver oder reiben?

Pulver oder frisch gerieben, was ist besser?

Die Muskatnuss trägt, wie alle Gewürze, natürlich ätherische Öle in sich, deswegen wird sie in erster Linie auch als ganze Nuss frisch gerieben. Es gibt auch Muskatnuss-Pulver, aber da verflüchtigen sich die Aromen schneller, so Alexander Herrmann. Deswegen lieber eine ganze Nuss nehmen und frisch in das Gericht reinreiben.