Mundraub Ist Obstpflücken in Parks erlaubt?

Ist es erlaubt, einfach Obst in öffentlichen Parks zu ernten? Wieviele Heidelbeeren und Pilze darf ich im Wald sammeln? Welche Blumen darf ich pflücken? Tipps, wo man wir was mitnehmen dürfen.

Mundraub strafbar

Der Straftatbestand "Mundraub", der den Diebstahl kleiner Mengen von Nahrungsmitteln bezeichnete, wurde bereits 1975 abgeschafft. Das heißt: Wer zum Beispiel Obst von Bäumen klaubt, die nicht die eigenen und in Privatbesitz sind, begeht schlicht Diebstahl. Darunter fällt auch das Pflücken von Blumen in öffentlichen Grünflächen.

Doch in der freien Natur dürfen wir Früchte und Pilze sammeln oder Blumen pflücken, allerdings müssen wir einige Regeln befolgen:

"Jeder darf (...) wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen." (Bundesnaturschutzgesetz, § 39 Absatz 3)

Entscheidend sind die Worte "geringe Mengen" und "für den persönlichen Bedarf" - die so genannte Handstraußregelung. Das bedeutet, dass wir einen Blumenstrauß pflücken dürfen, den wir mit Daumen und Zeigefinger umfassen können und Pilze für ein bis zwei Mahlzeiten sammeln dürfen. Und mehr nicht.

Wer größere Mengen oder gar gewerblich sammeln will, muss sich eine Genehmigung der zuständigen Behörde besorgen. Das ist in der Regel die untere Naturschutzbehörde des Kreises oder der Stadt. Einen solchen Antrag muss man immer schriftlich stellen.

In Naturschutzgebieten: Sammeln verboten

In Naturschutzgebieten, im Bereich von Naturdenkmalen und in Nationalparks ist das Sammeln von Pilzen oder Früchten allerdings grundsätzlich verboten. Das gilt auch für landwirtschaftliche Flächen während der Nutzzeit oder für gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten. Und bestimmte Arten sind besonders geschützt. Die dürfen nicht gepflückt oder gesammelt werden.

"So gehören Arnika, Blaustern, Eisenhut, Krokusse, Küchenschellen, Narzissen, Schachblumen, Schwertlilien, Tulpen, alle Nelken und Enziane und die meisten Farne zu den besonders geschützten Arten. Auch viele Pilze sind geschützt: Birkenpilze, Brätling, Morcheln, Rotkappen, Steinpilz, Schweinsohr und alle Pfifferlingsarten. Für letztere gibt es allerdings eine Sonderausnahme zum Pflücken von geringen Mengen für den persönlichen Bedarf." Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Sanddorn in Bayern geschützt

In Bayern stehen außerdem auch Leberblümchen, Schlüsselblumen, Schnee- und Maiglöckchen sowie See- und Teichrosen unter besonderem Schutz. Von Latschen, Eiben, Seidelbast, Wacholder und Sanddorn dürfen wir in Bayern auch keine Zweige herunterschneiden und die Beeren des Sanddorns sind auch geschützt, so das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Obst ernten in Parks

Alte Apfelsorten, Mirabellen, Quitten oder Kornelkirschen: In vielen öffentlichen Parks und auf Grünflächen ist es dagegen erlaubt, Früchte zu ernten. Auf der Plattform mundraub.org findet sich eine Karte von ganz Deutschland, in der Obstbäume verzeichnet sind, von denen jeder gratis Früchte pflücken darf.

Allerdings wollen die Gründer der Plattform auch einige Regeln beim Mundräubern beachtet wissen: Sowohl beim Ernten als auch beim Eintragen von Obstbäumen sollte sich jeder sicher sein, dass der Baum nicht auf Privatgrund steht. Wer Zweifel hat, erkundigt sich einfach beim zuständigen Grünflächenamt der Gemeinde oder bei der Unteren Naturschutzbehörde.

Weitere wichtige Mundräuber-Regel: "Gehe behutsam mit den Bäumen, der umgebenden Natur und den dort lebenden Tieren um."