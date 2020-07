Minischwein in der Hundeschule Wie Minischwein Miracoli den Welpen die Show stiehlt

Ein Minischwein in Altenmünster zeigt sich ihren Kollegen in der Hundeschule weit überlegen. Hier erfahren Sie alles über Miracoli, das Minischwein, dass den Welpen die Show stiehlt.

Eine Hundetrainerin aus Altenmünster hat sich ihren langjährigen Traum erfüllt und sich ein Minischwein zugelegt. Da auch ein Minischwein erzogen werden muss, nahm Michaela Minischwein "Miracoli" einfach mit zu ihrer Hundeschule und ließ sie mit den anderen Welpen trainieren.

Minischwein lernt schneller als Welpen

Und wer hätte gedacht, dass so ein Minischwein mit gerade mal 5 Monaten den älteren Welpen die Show stiehlt. Sie kann jetzt schon Dinge, die ein Welpe erst mit 9 bis 12 Monaten erlernen kann.

BAYERN 1 Moderatorin Melitta Varlam hat mit Michaela "Mica" über ihr "Wunderschweinchen" geprochen:

Was macht Ihr Schweinchen Miracoli so besonders gut, dass es die Beste in der Hundeschule ist?

"Ich denke die Tatsache, dass ich Hundetrainerin bin, gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, ihr relativ schnell viel zu vermitteln und beizubringen. Wir arbeiten mit dem Klicker. Das Klickertraining hat sie super schnell verstanden. Und dann hilft noch die Tatsache, dass Schweine mega schlau sind."

Was kann denn das Schweinchen besser als Hunde?

"Ich würd gar nicht sagen, besser als Hunde, sondern ich würde sagen, sie lernt schneller. Sie kann verschiedene Abläufe unwahrscheinlich schnell umsetzen, koordinieren und verstehen, was man von ihr haben möchte."

Was bringen Sie den Hunden und dem Schweinchen denn bei?

"Ich bin Seminarleiterin für Hundesport und wir machen ganz viel Dogtraining, ganz viel Klicktraining, wir machen Lancieren - und all die Dinge, die ich den Hunden beibringe, die bringe ich auch der Miracoli bei. Die lernt alles, was meine Hunde auch lernen."

Also diese Schweinchen sind dich ziemlich schlau und gar nicht dumm - sind die schlauer als ein Hund?

"In der Tat, ich würde sagen: Ja. Ich hab vorher viel gelesen über Schweine und da liest man, Schweine sind siebenmal so schlau, wie Hunde. Bestimmt hat man da Studien gemacht. In meiner Studie würde ich sagen: Zehnmal so schlau. Ich weiß nicht, was es ist, Miracoli ist auch mega motiviert und will so unbedingt lernen. Und vielleicht ist es auch gerade das, was es ausmacht."

Schweinchen Miracoli ist jetzt so groß wie ein kleiner Hund, man kann es gut rumtragen….wie groß wird es denn noch?

Miracoli und Mica

"Aktuell ist sie gerade knapp drei Kilo schwer und fünf Monate alt. Und das Endgewicht - ich hab mir bei der Zucht die ganzen Verwandten angeschaut. Mama, Papa, Oma und so weiter, die sind alle so bei 12 Kilo. Das ist dann so in etwa "Dackelgröße"."

Man braucht eine extra Erlaubnis, um ein Schwein zu halten?

"Ja, das ist so. Schweine sind Nutztiere, die darf man nicht einfach so halten, sondern man muss auch eine Bestandliste führen. Und man braucht einen Sachkundenachweis, mit dem man belegen kann, dass man auch das Wissen hat rund um das Tier. Egal, ob es jetzt Hund oder Schwein ist, man muss sich dringend informieren, bevor man sich so ein Tier zulegt."