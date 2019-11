Menschenaffen Bayern "Danuvius guggenmosi" im Allgäu gefunden

Es ist eine wissenschaftliche Sensation: Der erste aufrechte Gang fand nicht in Afrika statt - sondern in Bayern. Das belegen 12 Millionen Jahre alte archäologische Funde des "Danuvius guggenmosi". Wir suchen bayerische Namen für ein Pärchen.

Es ist eine wissenschaftliche Sensation. Bisher hat man angenommen, dass sich der aufrechte Gang vor zirka 6 Millionen Jahren in Afrika entwickelt hat. Doch offenbar muss die Geschichte der menschlichen Entwicklung neu geschrieben werden, denn eine Forschergruppe der Universität Tübingen hat anhand von Knochenfunden festgestellt: Den ersten aufrechten Gang gab es schon vor 12 Millionen Jahren, und zwar in Bayern. Genauer gesagt im Allgäu. Bereits 2015 wurden Knochen in Pforzen, im Ostallgäu gefunden, die bis vor kurzem analysiert worden sind.

Das Ergebnis erklärt die Leiterin der Forschungsgruppe Madeleine Böhme im Interview bei Marcus Fahn:

"Die neue Gattung, die wir gefunden und beschrieben haben, ist zu unserem Erstaunen ein aufrecht gehender Menschenaffe. Das war bisher eigentlich gar nicht möglich nach der Theorie, weil der aufrechte Gang ein Merkmal von uns Menschen ist. Deswegen ist es schon ein Fund, welcher die Theorie der menschlichen Evolution, der Entstehung des Menschlichen Gangs, ziemlich ins Wackeln bringt." Studienleiterin Madelaine Böhme, Universität Tübingen

Was ist der "Danuvius guggenmosi"?

Es geht um einen gut 1 Meter großen, etwa 30 Kilogramm schweren Vorfahren von uns. Eine wissenschaftliche Sensation? Studienleiterin Böhme ist vorsichtig, aber die Freude ist ihr deutlich anzumerken:

"Die frühe Phase der menschlichen Evolution, also die ersten 6, 10 Millionen Jahre - dass die eine im Wesentlichen europäische ist, das mindert nicht die Bedeutung der afrikanischen Funde (die allesamt jünger sind). Aber es zeigt, dass der aufrechte Gang ein Evolutionsschritt ist, der nicht in Afrika stattfand. Und das ist das Neue." Studienleiterin Madelaine Böhme, Universität Tübingen

Der wissenschaftlicher Name dieses Fundes ist "Danuvius guggenmosi". "Danuvius" nach einer keltischen Flußgottheit, weil die Funde in einem Flußbett gemacht wurden. "Guggenmosi" nach dem Hobbyarchäologen, der die Fundstelle in der Nähe von Pforzen ursprünglich entdeckt hatte.

Wir suchen bayerische Namen für unsere aufrecht gehenden Vorfahren - machen Sie mit!

