Marderhund So sieht ein Marderhund aus

Was sind Marderhunde oder Enoks genau? Wo kommen sie her und trifft man sie auch in Bayerns Wäldern? Bellen Marderhunde? Die Antworten lesen Sie hier.

Wie sieht ein Marderhund aus

Er hat ein dickes Fell, seine Gesichtszeichnung erinnert ein wenig an den Waschbären, aber er gehört zur Familie der Hundeartigen. Der NABU beschreibt ihn so: "Marderhunde sind etwa fuchsgroß, wirken mit ihren eher kurzen Beinen jedoch deutlich untersetzter als ihr europäischer Verwandter. Ihr Fell ist rot- bis schwarzbraun, mit dichter Unterwolle und langem Deckhaar." Man nennt sie auch Enok oder Tanuki. Bei uns nutzen sie oft verlassene Fuchs- oder Dachsbauten.

Unterschiede Marderhund Waschbär

Die Ähnlichkeit von Marderhunden mit den Waschbären liegt an der Gesichtszeichnung - die ist beim Marderhund allerdings an der Nase geteilt. Auch an ihrer Fortbewegung kann man sie unterscheiden: Marderhunde laufen wie Hunde, Waschbären haben einen schleichenden, manchmal leicht hüpfenden Gang. Waschbären können sehr gut klettern, das können Marderhunde nicht. Waschbären haben außerdem eine geringelte Rute.

Woher stammen Marderhunde

Marderhund-Welpe: Würfe mit bis zu 12 Jungen sind keine Seltenheit. Der Marderhund oder Enok, stammt ursprünglich aus Asien, ist aus Pelztierfarmen in der Ukraine nach Deutschland eingewandert und wurde in den 1960er Jahren das erste Mal in Deutschland gesichtet. Dass Sie ihm begegnen, ist sehr unwahrscheinlich: Der Marderhund lebt ausgesprochen scheu und zurückgezogen - auch in den Wäldern Bayerns und geht erst bei Dämmerung auf Nahrungssuche. Der Marderhund ist Allesfresser, vertilgt Pflanzliches wie Pilze, Nüsse und Beeren, aber auch Insekten, Regenwürmer, Amphibien, Fische und Aas.

Marderhunde Jagd

Marderhunde werden von der EU als streng zu kontrollierende eingewanderte Art geführt. Ihren genauen Bestand kennt man nicht, aber die Zahl der gejagten Tiere ist ein Anhaltspunkt. Marderhunde dürfen in Bayern ganzjährig bejagt werden, sie haben keine Schonzeit. Die Zahl der erlegten Tiere gibt der bayerische Jagdverband mit 132 Tieren für die Jagdsaison 2022/2023 an. In diesem Zeitraum wurden in ganz Deutschland insgesamt 27.129 Tiere erschossen; in Thüringen waren es über 10.000 Tiere. Marderhunde sind im Nordosten Deutschlands weit stärker verbreitet.

Bellen Marderhunde

Richtig bellen können Marderhunde nicht. Die Welpen piepsen eher und die Rufe der erwachsenen Tiere klingen wie ein Miauen oder Winseln, so das Wildtierportal des bayerischen Innenministeriums. Auf der verlinkten Webseite kann man sich die Rufe der Marderhunde auch anhören. Bei Gefahr knurren Marderhunde.

