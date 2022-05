Eingewanderte Tierarten Waschbär und Nutria leben jetzt in Bayern

Sie sind ausgesetzt worden oder ausgerissen, in Frachträumen von Flugzeugen eingereist oder einfach auf vier Pfoten eingewandert: Unsere Tierwelt in Bayern hat über die Jahrzehnte einigen Zuwachs bekommen. Eingewanderte, nicht heimische Tierarten nennt man Neozoen. Manche Neozoen leben unbemerkt in der heimischen Tierwelt, andere sorgen für Probleme. Deswegen gibt es seit 2016 eine EU-Liste, die die als besonders gefährlich eingestuften Tierarten kennzeichnet.

Waschbären in Bayern

Bestes Beispiel für eine eingewanderte Tierart, die man aktuell gerne wieder loswerden würde, sind die Waschbären. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in Deutschland stark vermehrt. Die ersten Paare wurden 1934 in Nordhessen ausgesetzt. Zu diesen ersten Waschbären kamen noch die Ausbrecher aus den Pelzfarmen und diejenigen Exemplare, die sich im Frachtraum von Flugzeugen versteckt hatten, in den Lieferungen fürs US-Militär. Heute leben Waschbären in ganz Deutschland, auch in Bayern. Und sie erobern auch Großstädte für sich. Besonders in Nürnberg und in Unterfranken, wie der bayerische Jagdverband schreibt, gibt es viele von ihnen.