Liebesbetrug im Internet Liebesbetrüger geben sich als Rosenheim Cop aus

Der Bürgermeister der Gemeinde Polling in Oberbayern, Martin Pape, berichtet im Gespräch mit BAYERN 1, wie eine Bürgerin seiner Gemeinde Opfer genau dieser miesen Masche wurde: Die Dame bekam über Facebook eine Anfrage von dem angeblichen Rosenheim-Cop-Darsteller Igor Jeftic. Sie hatte im Vorfeld die Fanpage der Serie geliked und war somit als Fan erkennbar. In Privatnachrichten via Telegram gab dieser falsche Herr Jeftic dann an, er sei in Amerika, lebe in Scheidung und käme daher gerade nicht an sein Geld ran - ob sie ihm helfen könne, aber bitte, ohne mit jemanden darüber zu reden - das klassische Spiel der Love-Scammer!



Diese Nachrichten wurden inhaltlich natürlich mit jeder Menge romantischem Beiwerk ausgeschmückt, das hin und wieder ziemlich explizit wurde. "Äußerst unangenehm", wie Bürgermeister Pape im Gespräch sagte, der den Chat im Nachhinein sehen durfte. "Das ist echter Psychoterror!"