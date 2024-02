Knoblauch lagern Im Kühlschrank oder bei den Zwiebeln?

Knoblauch lagern

Knoblauch mag es laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gerne kühl, trocken und vor allem dunkel. Wenn Sie also einen Vorratsschrank oder -regal haben, dann fühlt sich der Knoblauch besonders in sogenannten "Dunkelboxen" wohl. Die sollten ganz unten im Schrank oder Regal stehen. Dort ist es am kühlsten.