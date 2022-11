Klettern oder Hilfe rufen? Moment der Entscheidung

Antwort wählen und auf "Jetzt abstimmen!" klicken.

Andreas aus dem Allgäu ist mit seiner Partnerin auf Teneriffa im Urlaub. Sie finden im Internet eine Wandertour um das "Matterhorn des Nordens", einfach eine schöne Wanderstrecke. Blöderweise scheinen die beiden vom Weg abgekommen zu sein und am Ende findet sich Andreas an einer steilen Felswand wieder. Das Problem: Er hat unglaubliche Höhenangst, kann nicht wieder zurückklettern und bekommt Panik. In diesem Moment muss sich Andreas entscheiden: was tun?