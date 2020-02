Kim Wilde 80er-Ikone auf Tour in München

Die britische Pop-Ikone feiert ihren 60. Geburtstag und 40 Jahre im Musikbusiness. Im Oktober kommt Kim Wilde für ein Konzert nach Bayern. In München spielt sie all ihre 80er-Hits live. Jetzt Tickets sichern.

"Greatest Hits" hat Kim Wilde ihre neue Tour betitelt – aus gutem Grund, kann die fast 60-Jährige doch mit jeder Menge Chart-Erfolgen aufwarten. Diese reichen von "Kids In America", ihrem Mega-Hit zum Karrierestart 1981, dem millionenfach verkauften "Cambodia" über die Coverversion "You Keep Me Hangin' On" bis hin zu "Anyplace, Anywhere, Anytime". Die mit zahllosen Preisen ausgezeichnete Sängerin ist 2020 wieder in Deutschland unterwegs. Im Rahmen ihrer "The Greatest Hits Tour" kommt die britische Pop-Ikone am 13. Oktober in den Münchner Circus Krone.

Kim Wilde auf dem BAYERN 1 Sommerfestival 2019

Am 18. November 2020 wird Kimberly Smith, wie Kim Wilde mit bürgerlichem Namen heißt, ihren 60. Geburtstag feiern. Gut vier Wochen zuvor kann die Blondine nicht nur privat, sondern auch beruflich ein rundes Jubiläum feiern: 1980 unterschrieb die Tochter von Musiker-Eltern ihren ersten Plattenvertrag, der den Auftakt zu einer weltweit erfolgreichen Karriere bilden sollte: Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern zählt Kim Wilde zu den erfolgreichsten Sängerinnen der 1980er-Jahre!

Wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht, kümmert sich die zweifache Mutter um die Inneneinrichtung ihres Hauses in Hertfordshire, kocht gerne (Spezialität: grünes Thai-Curry) oder frönt ihrer Leidenschaft für den ursprünglich erlernten Beruf der Landschaftsgärtnerin. So moderierte sie Gartensendungen im britischen Fernsehen, schrieb diverse Artikel in Zeitungen und Zeitschriften über dieses Thema. Auch zwei Garten-Ratgeber hat sie geschrieben, zum Beispiel ein Buch für naturbegeisterte Kinder.

Im Oktober 2020 legt Kim Wilde Schaufel sowie Rechen beiseite und konzentriert sich zusammen mit ihrer Band wieder ganz auf die Musik. Wir freuen uns auf ein Konzert voller 80er-Nostalgie!