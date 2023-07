Fahns finale Frage Ein Getränkekasten, unendliche Möglichkeiten

Es ging wieder einmal darum, den Getränkeautomaten in der Realschule in Rothenburg ob der Tauber zu befüllen. Unser Hörer Robert Raithel ist dort seit 33 Jahren als Hausmeister tätig. Und irgendwann fragte er sich plötzlich, als er diesen Kasten mit 20 Flaschen vor sich stehen sah: Wie viele Möglichkeiten gibt es wohl, diese 20 Flaschen einzeln und nacheinander aus diesem Kasten zu nehmen?

Auf dem Taschenrechner braucht es nur eine Taste

Zufällig war der Mathelehrer Tim direkt nebenan im Klassenzimmer und hat kurzerhand die Rechnung in den Taschenrechner eingetippt. In solchen Fällen hilft die mathematische Funktion Fakultät. Sie zeigt an, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es bei einer vorgegebenen Menge gibt, um einzelne Elemente in unterschiedlicher Reihenfolge anordnen zu können. Und zum Glück gibt es dafür eine eigenen Taste auf dem Taschenrechner.