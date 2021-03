Inzidenz Landkreis Karte: Diese Inzidenz herrscht bei Ihnen daheim

Viele der Lockdown-Lockerungen, die die bayerische Staatsregierung am 4. März beschlossen hat, hängen davon ab, welcher Inzidenzwert in der jeweiligen Stadt oder in dem betreffenden Landkreis herrscht. Daher ist es für jeden wichtig zu wissen, wie hoch die Inzidenz in seinem Landkreis aktuell ist - danach richten sich alle Corona-Vorschriften und Lockerungsstufen im Freistaat wie die Ausgangsbeschränkungen, die Regeln zu Kontaktpersonen oder beim Grillen in Corona-Zeiten.