Michael Patrick Kelly B•O•A•T•S Tour 2022

Mit seinem neuen und persönlichsten Album B.O.A.T.S ("Based On A True Story") im Gepäck geht Michael Patrick Kelly 2022 wieder auf Tournee. BAYERN 1 präsentiert sein Konzert in München, alle Infos zu Termin und Tickets hier:

Der irisch-amerikanische Sänger und Songschreiber Michael Patrick Kelly wurde in eine Familienband geboren und schon als Teenager der Schwarm einer ganzen Generation. Mit 18 Jahren hatte er bereits Welthits wie "An Angel" und "Fell in Love with an Alien" geschrieben, über 20 Millionen Alben verkauft, Stadion-Tourneen gespielt, eine Bühne mit Luciano Pavarotti geteilt und beim "Michael Jackson & Friends"-Konzert mitgewirkt.

Danach legte er eine Pause von sechs Jahren ein, in denen er als Mönch in einem Kloster in Frankreich lebte, bevor er mit einer noch größeren Solokarriere als zuvor ins Musikgeschäft zurückkehrte.

Neues Album B•O•A•T•S seit November 2022

Sein letztes Soloalbum "iD" von 2017 hielt sich mit Radiohits wie "iD", "Roundabouts" und "Et Voila" 94 Wochen in den Charts und erreichte Platin, und die dazugehörige Tournee verkaufte über 500.000 Tickets. Nachdem die ersten Singleauskopplungen "Beautiful Madness" und "Throwback" die internationalen Charts eroberten, hat Michael Patrick Kelly nun endlich sein 5. Studioalbum B•O•A•T•S - für "Based On A True Story" - veröffentlicht. Mit 15 Songs, die alle auf wahren Erlebnissen beruhen.

Michael Patrick Kellys unverwechselbare Stimme, sein begnadetes Songwriting, seine Fähigkeiten als Vollblutmusiker und Produzent - aber auch seine Lebenserfahrung als Kinderstar, Teenie-Schwarm, Mönch, Ehemann - ermöglichen ihm Songs, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung in die Vollen gehen, ohne dabei jemals naiv zu wirken.

