In Nistkästen reinschauen? Lieber nur die flügge gewordenen Vögel zählen

Der Frühling ist da. Und was gibt es Schöneres, als zu beobachten, wie die Vögel sich im eigenen Nistkasten häuslich einrichten? Aber Vorsicht – die Tiere dürfen nicht gestört werden!

Egal ob selbst gebaut oder gekauft – ein Nistkasten im Garten ist einfach was Schönes. Und besonders spannend ist es auch für Kinder, die Vögel beim Brüten zu beobachten. Da ist man schon mal verführt, Mäuschen zu spielen.

Die Stunde der Gartenvögel 2020

Aber: Halten Sie sich zurück. Viel einfacher können Sie bereits flügge gewordenen Gartenvögel beobachten - und am besten auch gleich melden, denn vom 8. bis zum 10. Mai 2020 ist wieder Stunde der Gartenvögel - mehr Infos plus Meldebogen finden Sie direkt beim NABU (externer Link):.

Bundesnaturschutzgesetz verbietet Störung der Tiere

Sobald sich die Vögel eingenistet haben, ist jedoch Zurückhaltung angesagt. Im Bundesnaturschutzgesetz ist ausdrücklich festgelegt:

"Es ist verboten (…) wild lebende Tiere der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören." Bundesnaturschutzgesetz § 44

Einmal kurz in den Nistkasten schauen… ist das denn wirklich so schlimm?

Ja! Sagt Ornithologin Dr. Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz:

"Wenn der Vogel das Gefühl hat, sein Nest sei nicht sicher, sucht er sich eine neue Bleibe. Selbst wenn die Brut schon weit fortgeschritten ist, lassen die Vogeleltern im schlimmsten Fall die Jungvögel verhungern." Dr. Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz

Was sind Nistkastenkameras?

Eine Möglichkeit, die Tiere unbedenklich beobachten zu können, sind Nistkastenkameras. So können die Vögel in Ruhe brüten und Sie verpassen nichts. Aber auch hier ist Vorsicht geboten - die Kameras müssen unbedingt vor der Brutzeit angebracht werden!

Von solchen Kameras gibt es verschiedene Varianten. Manche Nistkästen haben bereits eine Kamera installiert. Davon können einige den Ton aufnehmen und zeichnen auch im Dunkeln schöne Bilder auf. Je nach Ausführung gibt es solche Vogelhäuser ab etwa 70 bis 300 Euro. Es gibt aber auch spezielle WLAN-Kameras, die per App das Bild direkt aufs Smartphone oder Tablet übertragen - solche bekommt man für etwa 100 Euro

Wann nisten Meisen?

Fast alle Meisenarten, wie die Blaumeise oder die Kohlmeise, sind Höhlenbrüter und fühlen sich in Nistkästen besonders wohl. Je nach Art nisten die Vögel zwischen März und Juli.

Wer die Nistkastenkamera anbringen möchte, sollte also bis zum nächsten Winter warten.