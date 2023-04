Wildtierkameras Wanderfalken und Storchennester im Livestream

Wanderfalken in Coburg beobachten

In der Webcam in der Coburger Morizkirche kann man die Wanderfalken beim Brüten beobachten und erfährt auch, wann die Eier (zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Artikels waren es bereits drei Eier) gelegt worden sind. Schauen Sie hier rein: https://naturfoto-lbv-coburg.de/webcams/

Storchenkamera Pfaffenhofen:

Mit einem Klick ins Storchennest: In Pfaffenhofen kann man einem Storchenpaar beim Brüten zusehen. Hier entlang: https://pfaffenhofen.lbv.de/st%C3%B6rche-im-landkreis/storchenkameras/

Die große Hufeisennase beobachten

Die "Hufi Cam" in Hohenburg (Oberpfalz) gibt einen Einblick in die letzte Wochenstube der Großen Hufeisennase in ganz Deutschland. Hier geht es direkt zur "Hufi Cam", um die Fledermäuse zu beobachten.