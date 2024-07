Hotel Mama Wann ziehen unsere Kinder zu Hause aus?

Deutschland liegt unter dem EU-Durchschnitt

In Deutschland ziehen Kinder im Durchschnitt mit 23,9 Jahren zu Hause aus. Damit stehen sie im europäischen Vergleich gut da, denn der EU-Durchschnitt liegt bei 26,3 Jahren.

Ganz früh dran ist laut Eurostat der Nachwuchs in Nordeuropa, Finnland führt mit 21,4 Jahren, gefolgt von Dänemark und Schweden mit 21,8 Jahren. Am anderen Ende der Skala finden sich ost- und südeuropäische Länder. In Italien und Bulgarien ziehen Kinder erst mit 30 Jahren aus, in Spanien mit 30,4, in Griechenland mit 30,6, in der Slowakei mit 31 Jahren. Schlusslicht war 2023 Kroatien mit 31,8 Jahren.