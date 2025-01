Hilfe für den Streunerkater Kater Pedi mit Spenden von Zahnschmerzen befreit

Stolze 800 Euro kamen zusammen: Die hatten die Gäste des Stadtcafés in Bad Rodach für Kater Pedi gespendet. So konnte der Streuner endlich von seinen Zahnschmerzen befreit werden.

Es war im Jahr 2023, als der herrenlose Kater erstmals an der Tür des Stadtcafés in Bad Rodach kratzte. Silvana, eine Angestellte des Cafés, ließ das anhängliche Tier kurzerhand herein. Die Mitarbeitenden, allesamt Katzen-Fans, schlossen Pedi sofort ins Herz und beschlossen: Der Kater durfte bleiben. Er wurde auf den Namen Pedi getauft.

Seitdem steht Pedi jeden Morgen um kurz nach sieben vor der Tür und bittet um Einlass. Im Café bekommt er sein Futter und hat inzwischen auch seinen eigenen gemütlichen Platz am Fenster. Gegen Mittag dreht der Kater seine Runden in der Umgebung, jagt und markiert sein Revier. Danach kehrt er ins Café zurück, um sich auszuruhen.

Die Gäste des Stadtcafés freuen sich über die nette tierische Gesellschaft. Pedi lässt sich gerne streicheln und knuddeln, bettelt aber nicht und stört niemanden.

Als erfahrene Katzenbesitzerin bemerkte Silvana schnell, dass Pedi eine tierärztliche Behandlung benötigte. Besonders die Zähne schienen ihm Ärger zu machen. Doch die Kosten für den Tierarzt waren hoch, deshalb startete das Stadtcafé eine Spendenkampagne, um die dringend benötigte Operation finanzieren zu können.

Dank der großzügigen Spenden kamen über 900 Euro zusammen. So konnte Pedi am Montag, 20. Januar 2025, operiert werden. Ihm wurden die Backenzähne gezogen, zudem wurde er gechippt und entwurmt. Kastriert war der Kater bereits, und die notwendigen Impfungen werden in den kommenden Wochen nachgeholt.

Pedi erholt sich nun in seinem neuen Zuhause und genießt die Zuwendung der Angestellten und Gäste des Stadtcafés in Bad Rodach. Was für eine gute Geschichte!

Haben Sie auch eine Gute Geschichte für uns? Erzählen Sie uns hier oder per Sprachnachricht unter +49 151 19589000, davon: