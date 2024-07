Heimlich-Griff Heimlich-Manöver - Erste Hilfe bei Verschlucken

Es passiert häufiger als gedacht, dass Menschen sich beim Essen verschlucken und irgendetwas in der Luftröhre stecken bleibt. Dann spricht man medizinisch von einer Aspiration.

Was tun bei Ersticken?

Der Heimlich-Griff oder auch das Heimlich-Manöver ist eine Oberbauchkompression

Kinder sind besonders gefährdet, sich zu verschlucken

Kinder sind besonders gefährdet. Und gefährlich sind vor allem kleine Weintrauben, Erdnüsse, Bonbons oder Cherrytomaten. Da die Atemwege bei Kindern kleiner und enger sind als bei Erwachsenen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Aspiration größer. Zusätzlich ist bei kleinen Kindern unter fünf Jahren der Schluckmechanismus noch nicht vollständig entwickelt ist, kann es sein, dass kleine runde Nahrungsmittel in die Luftröhre rutschen und dort stecken bleiben. "Die glatte, weiche Oberfläche einer Weintraube zum Beispiel kann die Luftröhre gut abdichten", erklärt Dr. med. Ludwig Schmid, Kindernotarzt aus München. Dadurch sind die Atemwege vollständig blockiert und das Kind bekommt überhaupt keine Luft mehr. Doch was sollten Sie tun, wenn Ihr Kind nach Luft ringt, nicht atmen und nicht sprechen kann, aber bei Bewusstsein ist?

Viele Eltern haben den Impuls, dem betroffenen Kind einen Finger in den Hals zu stecken, in der Hoffnung, dass das Kind erbricht. Leider hilft diese Maßnahme überhaupt nicht, da in diesem Fall ja die Luftröhre verstopft ist, nicht die Speiseröhre.