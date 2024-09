Nosferatuspinne So erkennen Sie die Nosferatuspinne

Die Nosferatu-Spinne (lateinisch Zoropsis spinimana) stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch in Mitteleuropa ausgebreitet. In Bayern wurde sie erstmals 2015 in Schweinfurt gesichtet. Seitdem gibt es immer mehr Berichte über Funde dieser Spinne in verschiedenen Teilen Bayerns, einschließlich städtischer und ländlicher Gebiete.