Flammenfreunde Oberhausen "Tatütata" im Kinderkrankenhaus – die Feuerwehr besucht kranke Kinder

Ausbildung zu Mini-Löschmeistern

Feuerwehrbesuch gegen Langeweile im Krankenhaus

Mihai erinnert sich noch sehr gut an einen Jungen, dem sie bei ihrem zweiten Besuch mit den Flammenfreunden eine Freude gemacht haben. Er war an Corona erkrankt, ganz allein in seinem Zimmer und an diesem Tag war auch kein Elternteil vor Ort. Sobald er die Feuerwehrler gesehen hat, hat er sofort gerufen: "Ey cool, danke, weil mir ist gerade so langweilig!" Und dann wurde gequatscht und gebastelt - ein Löschfahrzeug zum Ausschneiden. Denn auch kleine Geschenke gibt es bei jedem Besuch. Mal ist es eine Süßigkeit, mal was zum Basteln und mittlerweile gibt es sogar ein eigens von den Flammenfreunden gestaltetes Buch zum Ausmalen: "Florian und die Flammenfreunde Oberhausen".

Neue Freundschaften und ein Ort zum Zusammenkommen

Mihai ist immer wieder dankbar für seine Besuche im Krankenhaus. Dabei geht es den Flammenfreunden nicht in erster Linie darum, neuen Nachwuchs für sich zu begeistern. "Wir wollen in erster Linie den Kindern einfach zeigen, dass wir nicht nur da sind, wenn’s brennt, wenn’s Unfälle oder wenn’s Unwetter gibt, sondern wir wollen ihnen einfach zeigen, dass die Freiwillige Feuerwehr auch ein Ort ist, wo die Leute zusammenkommen können", sagt Mihai. Gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen isoliert fühlen, sei die Feuerwehr ein Ort, an dem man neue Freundschaften knüpfen könne. Die Kinder sind in jedem Fall immer begeistert von den Feuerwehrlern, die in voller Montur in ihr Krankenzimmer kommen.