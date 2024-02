Fischgeruch entfernen Tipps gegen lästigen Fischgeruch in der Wohnung

Das Problem beim Fisch anbraten oder Meeresfrüchte zubereiten liegt oft erst nach der Zubereitung in der Luft. Den lästigen Fischgeruch kriegt man gar nicht so einfach aus der Wohnung. Was man neben dem ordentlich Durchlüften noch machen kann, um den Geruch zu neutralisieren, weiß Gertrud Epple, Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft an der staatlichen Landwirtschaftsschule in Immenstadt und Kempten.