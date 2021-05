Findet das Oktoberfest statt? Corona: Die Münchner Wiesn fällt aus

Findet das Oktoberfest statt?

Oktoberfest 2021 - Termin

Eigentlich hätte das Oktoberfest 2021 von Samstag, 18. September bis Sonntag, 3. Oktober stattgefunden. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen durchnittlich jedes Jahr zum größten Volksfest der Welt nach München. Rund 7 Millionen Mass Bier werden auf der Theresienwiese jedes Jahr ausgeschenkt. Für die Wirtschaft ist der Ausfall der Wiesn erneut ein schwerer Schlag. Vor allem kleine Schausteller und Standbesitzer sind seit Beginn der Pandemie in der Krise. Sie alle können jedoch mit finanzieller Hilfe vom Freistaat Bayern rechnen. Zudem versprach Reiter, kleinere Veranstaltungen in München (Sommer in der Stadt, Wirtshauswiesn etc.) auf ihre Machbarkeit hin prüfen zu wollen.