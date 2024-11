Fex Band Das Rätsel um den mysteriösesten Song im Internet wurde gelöst

Seit 2007 wird im Internet, auf unterschiedlichen Portalen und Plattformen, nach den Urhebern eines Songschnipsels gesucht, der irgendwann Anfang der 80er-Jahre auf einer Kassette aus dem Radioprogramm des NDR aufgenommen wurde. Hören Sie hier den Songschnipsel:

Der Hype um "The Most Mysterious Song on the Internet"

Es gibt einen eigenen Wikipedia Artikel zu "The Most Mysterious Song on the Internet". Knapp 60.000 Menschen folgen dem Thema bei Reddit, einer Social Media Plattform, wo jede Userin und jeder User Inhalte produzieren, um Bewertung, Hilfe, Antworten bitten kann. Dort wurde die Frage nach dem mysteriösen Song im Juni 2019 formuliert - und elektrisierte seither eine wachsende Community von Hobby-Detektivinnen und -Detektiven, die sich allesamt auf die Suche nach den Urhebern des Liedes machten. Auch bei uns meldeten sich immer wieder BAYERN1- Hörer, die nach dem Song fragten.

"Es geht um einen Lost Media Song, der bis heute noch nicht komplett gefunden wurde. Vielleicht könnt ja ihr auch dabei helfen, diesen im Original zu finden." BAYERN 1 Hörer Chris über Facebook.

Und jetzt gibt es eine Antwort - und sie führt nach München, genauer gesagt in den Stadtteil Hasenbergl.

Die Band wusste nichts vom Internet-Hype um ihren Song

Ein Reddit-User namens Marijn scheint das Rätsel nun gelöst zu haben, nach langer Recherche. Der Titel des Songs sei "Subways of your Mind", von einer Band namens FEX aus Kiel. Als Beweis lud er Anfang November 2024 unter anderem eine andere Fassung des Songs hoch.



Daraufhin meldete sich ein Bandmitglied bei der Münchner Tageszeitung TZ: Michael Hädrich, mittlerweile 68 Jahre alt, war Keyboarder und Gitarrist bei FEX und war nach der Kontaktaufnahme durch jenen Marijn sehr überrascht von der Reichweite, die der Song seiner Band seither im Internet erzielt hatte. Hädrich hat ein kleines Studio in München, im Stadtteil Hasenbergl, und hat direkt seine ehemaligen Bandkollegen kontaktiert, um diese unerwartete "Visibilität" des alten Songs zu besprechen. Wir sind gespannt, wie es für den Song und die Band nun weitergeht.