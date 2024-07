Fahrradträger Italien Wie Fahrräder am Auto in Italien transportieren?

Sie sind quadratisch und rot-weiß gestreift. Die Warntafeln, die jedes Fahrzeug in Italien haben muss, wenn etwas transportiert wird, das über das Fahrzeugheck hinausragt. Andernfalls kann es ein Bußgeld geben.

Fahrradträger Italien Schild

Diese Vorschrift gilt für Fahrräder, die direkt am Fahrzeug befestigt sind. Sie gilt aber auch für Fahrräder, die auf einem Heckträger mit Wiederholungskennzeichen und Beleuchtung transportiert werden. Letzteres war eine Zeit lang unklar, denn durch eine Gesetzesänderung im August 2023 waren diese Heckträger von der Pflicht, eine Warntafel zu verwenden, ausgenommen. Nachdem einige Hersteller geklagt hatten, wurde wieder die alte Regel in Kraft gesetzt, nach der alle Warntafel benötigen. Jetzt ist es eindeutig. Alle Heckträger für Fahrräder benötigen mindestens eine Warntafel. Ob das reicht, richtet sich nach der Breite der Ladung.

Warntafeln für Fahrradträger Italien

Nimmt das Fahrrad die gesamte Fahrzeugbreite ein, dann benötigen Sie zwei Warntafeln, eine an jeder Seite. Ist die Ladung kleiner als die Fahrzeugbreite, reicht eine Warntafel. Die braucht es auch, wenn Sie ohne Last mit zusammengeklapptem Heckträger unterwegs sind. Und es gilt ebenso für den Transport von Ski und Snowboard. Entscheidend für die Beurteilung der Fahrzeugbreite sind die Schlussleuchten, nicht etwa die Spiegel.

Fahrräder dürfen nicht überstehen

Da die italienische Gesetzgebung Fahrräder neuerdings als schwere Ladung einstuft, dürfen die Fahrräder nicht mehr breiter sein, als das Fahrzeug selbst, warnt der ADAC. Die lokalen Behörden in Südtirol und der Region Garda Trentino haben zwar die Auskunft erteilt, dass in solchen Fällen keine Strafen zu erwarten sind. In anderen Regionen Italiens ist das aber nicht auszuschließen, es entscheiden die ortansässigen Polizistinnen und Polizisten.