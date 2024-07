Verkehrssicheres Fahrrad So bestehen Sie jede Verkehrskontrolle

Trotz steigender Verkaufszahlen in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Fahrrädern 2023 bundesweit gesunken: im Vergleich zu 2022 um sechs Prozent auf 72.166. In Bayern gingen die Fahrradunfälle nur um ein Prozent zurück.

In puncto Sicherheit zählt auch die verkehrssichere Ausstattung des Fahrrades. Und so erhöhen Sie Ihre Sicherheit und kommen unbeanstandet durch jede Verkehrskontrolle: