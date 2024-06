Fahrradstraße Diese Regeln gelten für Pkw und Radfahrende

Man sieht sie nicht nur in Städten immer häufiger: Auf dem Asphalt markierte und mit Verkehrsschildern ausgewiesene Fahrradstraßen. Gemeinden und Städte können diese seit der Neufassung der Straßenverkehrsordnung (StVO) von 2021 leichter anordnen und einrichten.

Auf einer Fahrradstraße gelten eigene Verkehrsregeln: Ist eine Fahrradstraße per Verkehrsschild als solche festgelegt, dann dürfen auf ihr nur Fahrräder und E-Bikes sowie Elektrokleinstfahrzeuge, also elektrische Roller und Segways, fahren. Oft sind in Fahrradstraßen auch Pkw und Motorräder zugelassen, das muss aber auf einem Zusatzschild wie auf unserem Bild unten angegeben werden. Ganz klar ist: Auf Fahrradstraßen haben Radfahrerinnen und Radfahrer Vorrang. Wenn Autos und Motorräder zugelassen sind, dürfen sie die Fahrradstraße nur mit 30 km/h befahren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) schreibt: "Wenn nötig, muss der Kfz-Verkehr sein Tempo weiter drosseln, auf die Radfahrenden Rücksicht nehmen und langsam hinterherfahren. Radfahrende dürfen vom Kfz-Verkehr weder behindert noch gefährdet werden."