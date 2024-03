Entscheidung treffen Mit der 10/10/10-Methode bessere Entscheidungen treffen

Wir träfen viele Entscheidungen nur mit dem Blick auf die kommenden zehn Minuten, so Welch. In einem Vortrag sagt die Autorin, man müsse sich für ein authentisches, zufriedenes Leben zuerst einmal darüber klar werden, welche Werte man habe, welches Leben man wirklich führen wolle. Um das festzustellen, helfen diese drei Fragen: Beamen Sie sich gedanklich zu Ihrem 75. Geburtstag und fragen Sie sich, was Sie mit 75 Jahren im Rückblick so sehr bedauern werden, dass Sie darüber Tränen vergießen würden.

Und die dritte Frage, die Sie sich stellen können, ist: Was habe ich an meiner Kindheit geliebt und was habe ich gehasst. Also wiederholen Sie in Ihrem Leben besser nur das, was Sie schon damals geliebt haben.