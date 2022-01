Marcus Fahn will's wissen Eine Familie - drei Parteien

In dieser Familie aus Himmelkron sind drei Parteien vertreten und alle drei sitzen im Gemeinderat

Pia, ihr Partner Alfons und ihr Vater Peter sind alle politisch schwer aktiv und Mitglieder des Gemeinderats von Himmelkron. Aber: Pia ist Mitglied der CSU, ihr Vater ist Mitglied der SPD und Pias Partner Alfons, der sitzt ebenfalls im Gemeinderat und zwar für die Freien Wähler. Bei so einer politischen Mischung kann es auch mal hitzig zugehen - aber gestritten wird nur im Gemeinderat. Zu Hause gibt es dann andere, wichtigere Dinge zu besprechen. An Wahlabenden ist aber ganz klar: Jeder geht zu seiner Fraktion. Gemeinsam gefeiert wird da nicht. Seit einigen Jahren ist es möglich, dass in Gemeinde- oder Stadträten mehrere Familienmitglieder sind.