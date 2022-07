EEG Umlage Was haben wir davon, wenn die EEG-Umlage zum 1. Juli wegfällt?

Der enorme Anstieg der Energiekosten belastet auch die deutschen Haushalte massiv. Als Entlastungsmaßnahme wird daher schon zum 1. Juli 2022 die mehr als 20 Jahre alte sogenannte EEG-Umlage wegfallen. Ursprünglich sollte sie erst zum Januar 2023 auslaufen.

Wie viel spart ein Haushalt im Durchschnitt ohne EEG-Zulage?

Die EEG-Umlage beträgt derzeit 3,72 Cent pro Kilowattstunde; bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr käme man durch den Wegfall der EEG-Umlage auf eine jährliche Entlastung von rund 130 Euro. Energie-Experte Thomas Engelke von der Bundeszentrale Verbraucherverband rechnet genauer: "Wir fordern und gehen davon aus, dass selbstverständlich auch der anteilige Mehrwertsteuersatz gesenkt wird. Und das sind noch einmal 0,7 Cent/kWh. Das heißt, ich erwarte, dass die Senkung 4,4,ct/ kWh beträgt. Umgerechnet sind das 154 Euro pro Jahr Ersparnis bzw. für ein halbes Jahr 77 Euro."

Sinkt meine Stromrechnung, wenn die EEG-Zulage wegfällt?

Das ist die große Frage. Die Bundesnetzagentur sagt zwar ganz klar: "Die Stromlieferanten sind zu einer entsprechenden Absenkung der Preise (vor Umsatzsteuer) zum 1. Juli 2022 gegenüber den Letztverbrauchern verpflichtet" und betont: "Weitere zeitgleiche Strompreisanpassungen zum 1. Juli 2022 sind nicht zulässig." Doch Energie-Experte Engelke hält diese Vorgabe für wenig effektiv: "Es ist eben nicht verboten, dass ein Unternehmen am 2. Juli die nächste Strompreiserhöhung vornimmt." Unseriös, aber leider nicht verboten. Und in der Tat rechnet man in der Branche schon für August mit den nächsten Preissteigerungen.

Wie kann ich sicherstellen, dass mir ab Juli 2022 keine EEG-Umlage mehr berechnet wird?

In der Regel werden die Stromzählerstände nur einmal im Jahr abgelesen. Energie-Experte Engelke rät daher allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, zum 1. Juli den Stromzählerstand abzulesen und diesen ihrem Stromanbieter zu schicken. Wer ganz sicher gehen will, fotografiert den Zählerstand und schickt das Foto (das einen digitalen Datumsstempel trägt) zusammen mit der entsprechenden Information an seinen Stromanbieter.

Wie geht es weiter mit den Strompreisen?

De facto gehen viele Experten leider nicht von sinkenden Strompreisen aus: Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung etwa erwartet wegen des kriegsbedingten Anstiegs der Preise für fossile Energien (wie etwa Öl und Gas) langfristig kein Absinken der Strompreise. Immerhin dürfte der Wegfall zumindest den starken Preisanstieg für Energie dämpfen, so die Meinung der meisten Energieexperten.

Umso wichtiger wird Energiesparen - lesen Sie dazu "Kleine Tricks bei Trockner, Glühbirne und Akku, um Strom zu sparen".

Bekomme ich eine Information über die neuen Preise?

Nach Angaben der Bundesnetzagentur müssen Stromanbieter ihre Kunden nicht über die Preissenkung informieren - es besteht kein Sonderkündigungsrecht für Kunden.

Bekomme ich eine Info von meinem Stromanbieter über die neuen Preise?

Allerdings: "In Ihrer Stromrechnung muss ausgewiesen sein, wie viel Geld Sie durch die Absenkung der EEG-Umlage einsparen." In neuen Verträgen "sollte die gesenkte Umlage bereits automatisch erfasst sein. Die EEG-Umlage dürfte also kein Preisbestandteil mehr sein", so die Bundesnetzagentur weiter.

Was ist die EEG-Umlage?

Die EEG-Umlage ist ein Betrag, der auf den Strompreis aufgeschlagen wird - damit soll der Ausbau von Anlagen gefördert werden, die erneuerbare Energien (Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie) nutzen. Die EEG-Umlage ist 2022 durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gedeckelt worden - auf derzeit 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Noch 2021 war sie bei 6,5 ct/ kWh gelegen.

Podcast-Tipp "Besser leben. Der BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcast" Sie interessieren sich für Umweltthemen im Alltag? Dann hören Sie mal rein in unseren Podcast "Besser Leben" - alle Episoden jederzeit und kostenlos in der ARD Audiothek, im BR-Podcast Center, bei iTunes und Spotify

Strompreise 2022

Im bundesdeutschen Schnitt kostet der Strom aus der Grundversorgung derzeit rund 37 Cent pro Kilowattstunde. Rekordniveau. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat übrigens mehr als ein Viertel aller Haushalte einen teuren Basisvertrag beim Strom. Vielleicht auch Sie? Ein Blick in Ihren Vertrag und eine Nachfrage bei Ihrem Stromanbieter kann sich lohnen.

Weiterführende Links