E-Bike fahren Wie gesund ist E-Bike fahren?

Radfahren ohne Motor macht viel fitter als Radfahren mit einem E-Bike, auch Pedelec genannt? Das denkt man landläufig. Allerdings ist auch das E-Bike Fahren fast so gesund wie das Radeln ohne Unterstützung. Und das ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Für ihre Untersuchung hat das Forscherteam an der Klinik für Sport- und Rehabilitationsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover über drei Jahre hinweg die Daten von 1.250 Pedelec-Fahrern und -Fahrerinnen und 629 Radlern und Radlerinnen mit Rädern ohne Motor-Unterstützung ausgewertet. Sie haben an die 60.000 Fahrten analysiert sowie Geschwindigkeit und Herzfrequenz der Radlerinnen und Radler gemessen.

Die Motorunterstützung erleichtere vielen älteren und nicht ganz so trainierten Menschen den Wiedereinstieg in körperliche Bewegung. "Viele Pedelec-Nutzer waren vorher nicht unbedingt Radfahrer. Die Hemmschwelle ist deutlich niedriger, wenn auch in hügeligem Gelände oder bei starkem Gegenwind auf die Motorunterstützung zurückgegriffen werden kann", so Boeck. Außerdem lassen die Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer häufiger ihr Auto stehen und nutzen das E-Bike - häufiger als das die Radlerinnen und Radler mit normalen Rädern tun.