Diebesgut melden oder nicht? Moment der Entscheidung

Wir drehen die Zeit zurück und sind in den 80ern: Josef aus Niederbayern braucht ein neues Auto für seine junge Familie, spart sich alles mühsam zusammen und findet durch eine Zeitungsanzeige sein Traumauto zum Schnäppchenpreis. Alles läuft super, auch beim TÜV findet man keine Mängel. Josef zahlt rund 14 Tausend D-Mark bar, fährt einige Wochen und stellt dann fest: Irgendetwas stimmt nicht. Erst nach ganz genauem Prüfen erkennt er: Die Fahrgestellnummer ist gefälscht, das Auto wurde vermutlich im Vorfeld geklaut und dann an ihn verkauft. Jetzt steht Josef vor einem Problem: Wenn er seine Beobachtung der Polizei meldet, wird das Auto beschlagnahmt und Josef ist sein Auto UND das Geld los. Hintergrund: Diebesgut kann man laut Gesetz nicht kaufen. Deswegen kriegt Josef auch von keiner Versicherung seinen Kaufpreis erstattet. Was also tun?