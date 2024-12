Die coolsten Musikvideos der 80er Diese Eighties-Musikvideos sind ikonisch

The Bangles - "Walk Like an Egyptian" (1986)

"Walk Like an Egyptian" von The Bangles wurde 1986 veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Hit. Das Musikvideo zeigt die Bandmitglieder, wie sie in verschiedenen Szenen den charakteristischen "ägyptischen" Tanz aufführen. Die humorvollen und kreativen Visuals machten das Video zu einem Klassiker der 80er-Jahre.

Madonna - "Like a Prayer" (1989)

Madonnas "Like a Prayer" aus dem Jahr 1989 war sowohl musikalisch als auch visuell ein Meilenstein. Das Musikvideo sorgte aufgrund seiner religiösen und provokanten Bilder für Kontroversen. Es zeigt Madonna, wie sie in einer Kirche nicht ganz unsexy tanzt, während Szenen von rassistischer Gewalt und religiösen Symbolen eingeblendet werden.

Cyndi Lauper - "Girls Just Want to Have Fun" (1983)

Cyndi Laupers "Girls Just Want to Have Fun" aus dem Jahr 1983 ist ein fröhlicher und bunter Klassiker, der die Essenz der 80er-Jahre einfängt. Das Video zeigt Lauper und eine Gruppe von Freundinnen, die durch die Straßen tanzen und feiern. Die ausgelassene Stimmung machten das Video zu einem sofortigen Hit und zu einem Symbol für weibliche Freiheit und Spaß.

Dire Straits - "Money for Nothing" (1985)

"Money for Nothing" von den Dire Straits, veröffentlicht 1985, war eines der ersten Musikvideos, das computergenerierte Bilder (CGI) verwendete. Das Video zeigt animierte Figuren, die die Geschichte des Songs erzählen. Die innovative Technik und die eingängige Melodie machten das Video zu einem der bekanntesten der 80er-Jahre. Das im Video ganz am Anfang ertönende "I Want My MTV" wurde übrigens von Sting eingesungen.

Duran Duran - "Wild Boys" (1984)

Duran Durans "Wild Boys" aus dem Jahr 1984 ist ein weiteres Beispiel für die kreative und oft extravagante Ästhetik der 80er-Jahre. Das Musikvideo, inspiriert von einem dystopischen Roman, zeigt die Bandmitglieder in einer post-apokalyptischen Welt. Die aufwändigen Kostüme und die dramatischen Szenen machten das Video zu einem visuellen Spektakel.

a-ha - "Take On Me" (1985)

Das Musikvideo zu a-has "Take On Me" aus dem Jahr 1985 ist berühmt für seine innovative Mischung aus Live-Action und Animation - es sieht aus wie eine Bleistiftzeichnung, die sich ihren Weg in die Realität bahnt. Das Video erzählt die Geschichte einer Romanze zwischen einer realen Frau und einem animierten Comic-Helden, im Video ist das natürlich Morten Harket, dem damals sicher einige Teenagerinnenherzen zuflogen. Die bahnbrechende Technik und die emotionale Erzählweise machten das Video zu einem der bekanntesten und am meisten gelobten Musikvideos aller Zeiten.

Irene Cara - "Flashdance... What a Feeling" (1983)

Nun, da können alle Tik-Tok-Trends einpacken, so sexy, wie Jennifer Beals in diesem Musikvideo tanzt, wird kein Tik-Tok-Tanz jemals mehr werden, ein Wahnsinn! Irene Caras "Flashdance... What a Feeling" aus dem Jahr 1983 ist untrennbar mit dem Film "Flashdance" verbunden. Das Musikvideo zeigt Szenen aus dem Film, in denen die Hauptfigur Alex Owens, eine toughe Schweißerin, gespielt von Jennifer Beals, ihre Leidenschaft fürs Tanzen auslebt. Irene Cara, die für das Lied einen Oscar als besten Filmsong bekam, verstarb leider im Jahr 2022.

