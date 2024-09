Die Bayern 1 Kultdisco Die Woidboyz auf den Spuren der 80er

Wilde Nächte auf der Tanzfläche, verrückte Bekanntschaften an der Bar und dazu die größten Hits der 80er-Jahre: Klingelt da was bei Ihnen? Oder was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die ehemalige Lieblingsdisco aus Ihrer Jugend zurückdenken? Die BAYERN 1 Woidboyz haben sich auf eine Zeitreise begeben, eine einstige Kultdiskothek aus dem letzten Jahrhundert besucht und ihre größten Fans von damals erzählen lassen.