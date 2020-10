Corona-Ampel Bayern Welche Regeln gelten bei welchen Werten?

Beschlossen am 15. Oktober und schon mit der höchsten Stufe in vielen Landkreisen und Städten in Kraft getreten: die Corona-Ampel für Bayern. Neben den grundlegenden Hygiene-Regeln, die während der Corona-Pandemie gelten, legt die Corona-Ampel drei Regel-Stufen fest, die je nach Infektionsgeschehen für das Verhalten im Freien, bei Feiern und auf Veranstaltungen gelten.

Corona-Ampel Bayern - Wann gilt was?

Das Ampel-System richtet sich nach dem Inzidenzwert. So bedeutet "Grün", der Inzidenzwert liegt unter 35 bei 100.000 Einwohnern. Bei einem Inzidenzwert von über 35 bei 100.000 Einwohnern schaltet die Corona-Ampel auf "Gelb". "Rot" gilt ab einem Inzidenzwert von über 50 bei 100.000 Einwohnern.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat auf einer eigenen Seite stets die Landkreise und kreisfreien Städte aufgelistet, für die "Gelb" bzw. "Rot" gilt: Welche Farbstufe gilt wo?

Diese Informationen werden täglich um 15 Uhr aktualisiert. Die jeweiligen Regelungen gelten vor Ort ab dem Folgetag, nachdem der Landkreis oder die Stadt erstmals in der Ampel-Bekanntmachung aufgelistet ist, so das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Welche Farbstufe bedeutet was?

Grün: Es dürfen sich zehn Personen oder zwei Haushalte treffen. In geschlossenen Räumen dürfen Veranstaltungen mit max. 100 Personen stattfinden, im Freien dürfen Veranstaltungen mit max. 200 Personen stattfinden. Es gilt Maskenpflicht im ÖPNV, beim Einkauf und in der Gastronomie.

Gelb: Es dürfen sich zehn Personen oder zwei Haushalte treffen. Die Maskenpflicht gilt im ÖPNV, in Fußgängerzonen, in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Universitäten, beim Einkauf und in der Gastronomie. Ab 23 Uhr gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und es herrscht ab 23 Uhr Sperrstunde.

Rot: Es dürfen sich fünf Personen oder zwei Haushalte treffen. Die Maskenpflicht wird weiter ausgedehnt und gilt dann zusätzlich zur "gelben Regelung", dort wo Menschen dicht und länger zusammen sind zum Beispiel bei Tagungen, Kongressen, Theater, Kinos und Schulen in allen Jahrgangsstufen sowie Hochschulen. Die Sperrstunde gilt ab 22 Uhr und auch das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen beginnt ab 22 Uhr. Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.