Brandgefahr E-Autos Haben Elektroautos eine höhere Brandgefahr?

Wie schnell fängt so eine Batterie wirklich Feuer?

Viele Menschen haben vor allem wegen der Batterie – in punkto Sicherheit – immer noch große Vorbehalte gegenüber Elektrofahrzeugen. Obwohl E-Autos, wie alle anderen zugelassenen Fahrzeuge auch, höchste Sicherheitsstandards gewährleisten müssen. So wird beispielsweise der Stromfluss der Batterie sofort unterbrochen, wenn es einen Defekt im System gibt. Die Batterien sind zudem meist crashsicher geschützt, damit sie bei einem Unfall nicht deformiert und damit gefährlich werden können.

"E-Autos brennen in der Tiefgarage"?

Dennoch hält sich beispielsweise hartnäckig das Gerücht, dass E-Autos schneller in Flammen aufgehen als Verbrenner. Weder ADAC noch Feuerwehren schätzen die Gefährlichkeit von E-Autos höher ein als die von herkömmlichen Dieselfahrzeugen oder Benzinern. Das sieht auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) so, der für 2021 insgesamt 15.000 echte Fahrzeugbrände zählt. Nur wenige davon waren rein elektrische Autos. Auch ein 2021 in Kulmbach erlassenes Einfahrtsverbot für Elektro- und Hybridfahrzeugen in die städtischen Parkeinrichtungen wegen Brandgefahr ist wieder aufgehoben worden.